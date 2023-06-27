Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки на турнир в Россию

Несколько иностранных игроков турецкого футбольного клуба «Фенербахче» отказались от поездки на Кубок PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. Об этом сообщает издание Fotospor.

Зенит
Фенербахче
Црвена Звезда
НефтчиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

По информации источника, некоторые футболисты стамбульского клуба не хотят ехать в Россию по политическим причинам. Наибольшее недовольство по поводу предстоящей поездки высказали легионеры клуба, в частности звездный новичок «Фенербахче» босниец Эдин Джеко.

В октябре 2022 года 37-летний нападающий был одним из инициаторов протеста в сборной Боснии и Герцеговины против проведения товарищеской игры со сборной России в Санкт-Петербурге. В итоге матч был отменен, а сборная России была вынуждена отправиться в небольшое турне по Средней Азии, по ходу которого провела матчи со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

На Кубке PARI Премьер помимо «Зенита» и «Фенербахче» должны сыграть сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки на турнир в Россию
Рыбакина — об Уимблдоне: Когда я думаю о возвращении, мне и...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь