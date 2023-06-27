Легионеры «Фенербахче» отказываются от поездки на турнир в Россию

По информации источника, некоторые футболисты стамбульского клуба не хотят ехать в Россию по политическим причинам. Наибольшее недовольство по поводу предстоящей поездки высказали легионеры клуба, в частности звездный новичок «Фенербахче» босниец Эдин Джеко.

В октябре 2022 года 37-летний нападающий был одним из инициаторов протеста в сборной Боснии и Герцеговины против проведения товарищеской игры со сборной России в Санкт-Петербурге. В итоге матч был отменен, а сборная России была вынуждена отправиться в небольшое турне по Средней Азии, по ходу которого провела матчи со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).