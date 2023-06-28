Новичок «Зенита»: сборы в России тяжелее, чем в Бразилии

Источник: https://fc-zenit.ru/

«Сборы в России тяжелее, чем в Бразилии. За последние годы европейский футбол изменился, поэтому предсезонная подготовка стала серьезнее и тяжелее. Но я думаю, что это поможет мне подготовиться к старту нового сезона. Партнеры мне сказали, что игры со “Спартаком” — это самое принципиальное противостояние для “Зенита” в чемпионате России. С нетерпением жду, когда представится возможность испытать это и прочувствовать», — сказал Кейрос.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто. Полузащитник дебютировал за бразильский клуб летом 2021 года и принял участие в 99 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. 23-летний бразилец подписал с чемпионами России пятилетний контракт еще зимой, но присоединился к команде только на прошлой неделе.