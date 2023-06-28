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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичок «Зенита»: сборы в России тяжелее, чем в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что предсезонные сборы в России показались ему тяжелее, чем в Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://fc-zenit.ru/

«Сборы в России тяжелее, чем в Бразилии. За последние годы европейский футбол изменился, поэтому предсезонная подготовка стала серьезнее и тяжелее. Но я думаю, что это поможет мне подготовиться к старту нового сезона. Партнеры мне сказали, что игры со “Спартаком” — это самое принципиальное противостояние для “Зенита” в чемпионате России. С нетерпением жду, когда представится возможность испытать это и прочувствовать», — сказал Кейрос.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто. Полузащитник дебютировал за бразильский клуб летом 2021 года и принял участие в 99 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. 23-летний бразилец подписал с чемпионами России пятилетний контракт еще зимой, но присоединился к команде только на прошлой неделе.

Кейрос стал седьмым бразильцем в составе «Зенита». Кроме того, в следующем году состав питерцев пополнит 17-летний вингер Педриньо — в рамках сделки по Юри Альберто российский клуб получил право преимущественного выкупа и приобрел у «Коринтианса» 50% прав на бразильского таланта за девять миллионов евро.

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Новичок «Зенита»: сборы в России тяжелее, чем в Бразилии
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