Новичок «Зенита»: сборы в России тяжелее, чем в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что предсезонные сборы в России показались ему тяжелее, чем в Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что предсезонные сборы в России показались ему тяжелее, чем в Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Сборы в России тяжелее, чем в Бразилии. За последние годы европейский футбол изменился, поэтому предсезонная подготовка стала серьезнее и тяжелее. Но я думаю, что это поможет мне подготовиться к старту нового сезона. Партнеры мне сказали, что игры со “Спартаком” — это самое принципиальное противостояние для “Зенита” в чемпионате России. С нетерпением жду, когда представится возможность испытать это и прочувствовать», — сказал Кейрос.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в качестве компенсации за нападающего Юри Алберто. Полузащитник дебютировал за бразильский клуб летом 2021 года и принял участие в 99 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. 23-летний бразилец подписал с чемпионами России пятилетний контракт еще зимой, но присоединился к команде только на прошлой неделе.
Кейрос стал седьмым бразильцем в составе «Зенита». Кроме того, в следующем году состав питерцев пополнит 17-летний вингер Педриньо — в рамках сделки по Юри Альберто российский клуб получил право преимущественного выкупа и приобрел у «Коринтианса» 50% прав на бразильского таланта за девять миллионов евро.