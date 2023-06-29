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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Эдин Джеко не приедет на турнир в Санкт-Петербурге

Официально дело не в политических причинах, а в договоренности с клубом о дополнительном отпуске.

Фенербахче
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Источник: Reuters

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире в России, однако дело не в протестном отказе, а в договоренности с клубом об отпуске.

Экс-игрок «Интера» после того, как 20 июня сыграл в матче сборной Боснии и Герцеговины против Люксембурга, получил трехнедельный отпуск в новом клубе. К товарищам по команде Джеко присоединится в середине июля.

Ранее сообщалось, что Джеко может отказаться от поездки в Россию по политическим причинам. Позднее данную информацию опровергли в клубе.

С 1-го по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».

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