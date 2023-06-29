Эдин Джеко не приедет на турнир в Санкт-Петербурге
Официально дело не в политических причинах, а в договоренности с клубом о дополнительном отпуске.
Официально дело не в политических причинах, а в договоренности с клубом о дополнительном отпуске.
Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире в России, однако дело не в протестном отказе, а в договоренности с клубом об отпуске.
Экс-игрок «Интера» после того, как 20 июня сыграл в матче сборной Боснии и Герцеговины против Люксембурга, получил трехнедельный отпуск в новом клубе. К товарищам по команде Джеко присоединится в середине июля.
Ранее сообщалось, что Джеко может отказаться от поездки в Россию по политическим причинам. Позднее данную информацию опровергли в клубе.
С 1-го по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».