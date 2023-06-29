Эдин Джеко не приедет на турнир в Санкт-Петербурге

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире в России, однако дело не в протестном отказе, а в договоренности с клубом об отпуске.

Экс-игрок «Интера» после того, как 20 июня сыграл в матче сборной Боснии и Герцеговины против Люксембурга, получил трехнедельный отпуск в новом клубе. К товарищам по команде Джеко присоединится в середине июля.

Ранее сообщалось, что Джеко может отказаться от поездки в Россию по политическим причинам. Позднее данную информацию опровергли в клубе.