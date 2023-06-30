«Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»
Петербургский «Зенит» создал свою медиакоманду.
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Петербургский «Зенит» создал свою медиакоманду.
«Большой клуб вступает в игру: медийная футбольная команда “Чисто Питер”, с гордостью представляющая лучший город планеты, приглашает присоединиться к нам! — написано в сообществе команды в ВК.
«Чисто Питер» — медиакоманда «Зенита», создание которой в июне анонсировал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
До 4 июля включительно любой желающий может подать заявку на отбор.
В ролике, посвященном медиафутбольной команде, снялся бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.