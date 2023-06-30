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11:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»

Петербургский «Зенит» создал свою медиакоманду.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Страница МФК «Чисто Питер» в ВК

«Большой клуб вступает в игру: медийная футбольная команда “Чисто Питер”, с гордостью представляющая лучший город планеты, приглашает присоединиться к нам! — написано в сообществе команды в ВК.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чисто Питер» — медиакоманда «Зенита», создание которой в июне анонсировал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

До 4 июля включительно любой желающий может подать заявку на отбор.

В ролике, посвященном медиафутбольной команде, снялся бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.

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