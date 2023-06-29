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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Малком вернулся к тренировкам с «Зенитом»

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» в своем телеграм-канале опубликовала видео с бразильским нападающим Малкомом, который вернулся в расположение команды и приступил к тренировкам после отпуска.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Также к тренировке в Удельном парке присоединились бразильский защитник Роберт Ренан и колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

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26-летний Малком в концовке минувшего сезона покинул расположение команды досрочно из-за рождения сына Габриэла. Но это не помешало бразильцу стать лучшим бомбардиром РПЛ, он забил 23 мяча в 27 встречах. Также нападающий был признан лучшим игроком сезона. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.

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В «Зените» поздравили Малкома с рождением сына, а Кассьерру — с первым голом за сборную Колумбии

«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд выиграл чемпионат России.

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Малком вернулся к тренировкам с «Зенитом»
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