Малком вернулся к тренировкам с «Зенитом»

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Также к тренировке в Удельном парке присоединились бразильский защитник Роберт Ренан и колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

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26-летний Малком в концовке минувшего сезона покинул расположение команды досрочно из-за рождения сына Габриэла. Но это не помешало бразильцу стать лучшим бомбардиром РПЛ, он забил 23 мяча в 27 встречах. Также нападающий был признан лучшим игроком сезона. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4e2d1e9859cc9043&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239075&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Зените» поздравили Малкома с рождением сына, а Кассьерру — с первым голом за сборную Колумбии