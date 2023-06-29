Малком вернулся к тренировкам с «Зенитом»

Также к тренировке в Удельном парке присоединились бразильский защитник Роберт Ренан и колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
26-летний Малком в концовке минувшего сезона покинул расположение команды досрочно из-за рождения сына Габриэла. Но это не помешало бразильцу стать лучшим бомбардиром РПЛ, он забил 23 мяча в 27 встречах. Также нападающий был признан лучшим игроком сезона. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.
В «Зените» поздравили Малкома с рождением сына, а Кассьерру — с первым голом за сборную Колумбии
«Зенит» в прошлом сезоне в пятый раз подряд выиграл чемпионат России.