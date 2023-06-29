«Фламенго» уверен, что сможет подписать нападающего «Зенита» Клаудиньо

«Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, в бразильском клубе знают о сумме, необходимой для осуществления сделки, и уверены в успешности трансфера. Представители «Фламенго» уже провели переговоры с игроком и его агентами. Они убедили игрока, что переход в клуб приблизит его к дебюту за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» может предложить за 26-летнего бразильца 12 млн евро. В процессе переговоров бразильский клуб готов повысить свое первоначальное предложение, так как по условию контракта с «Зенитом» 20 процентов от суммы продажи уйдет предыдущему клубу игрока «Ред Булл Брагантино».