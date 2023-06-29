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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фламенго» уверен, что сможет подписать нападающего «Зенита» Клаудиньо

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Фламенго» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает портал Globo Esporte.

По информации источника, в бразильском клубе знают о сумме, необходимой для осуществления сделки, и уверены в успешности трансфера. Представители «Фламенго» уже провели переговоры с игроком и его агентами. Они убедили игрока, что переход в клуб приблизит его к дебюту за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» может предложить за 26-летнего бразильца 12 млн евро. В процессе переговоров бразильский клуб готов повысить свое первоначальное предложение, так как по условию контракта с «Зенитом» 20 процентов от суммы продажи уйдет предыдущему клубу игрока «Ред Булл Брагантино».

«Зенит» купил Клаудиньо в 2021 году за 15 млн евро. За два года в России бразилец выиграл с «Зенитом» три трофея — два чемпионата России (2022, 2023) и один Суперкубок (2022). В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 матчах «Зенита», отметившись пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами. Срок нынешнего контракта бразильца с чемпионами России рассчитан до июля 2027 года.

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