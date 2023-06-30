«Зенит» объявил о переходе 19-летнего игрока сборной России
Полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Зенита».
Зенит
Сочи
«Зенит» в своих соцсетях объявил о переходе Александра Коваленко.
Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года. Коваленко, которому в августе исполнится 20 лет, является воспитанником «Чертаново».
Зимой 2022 года перешел в «Крылья Советов», в составе которых дебютировал в РПЛ в матче против тульского «Арсенала». Летом 2022 года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за самарскую команду на правах аренды. На счету полузащитника — 30 официальных матчей в составе «Крыльев Советов», два забитых мяча и три результативные передачи.
Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России, 24 сентября дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.