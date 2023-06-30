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14:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о переходе 19-летнего игрока сборной России

Полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Зенита».

Зенит
Сочи
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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» в своих соцсетях объявил о переходе Александра Коваленко.

Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года. Коваленко, которому в августе исполнится 20 лет, является воспитанником «Чертаново».

Зимой 2022 года перешел в «Крылья Советов», в составе которых дебютировал в РПЛ в матче против тульского «Арсенала». Летом 2022 года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за самарскую команду на правах аренды. На счету полузащитника — 30 официальных матчей в составе «Крыльев Советов», два забитых мяча и три результативные передачи.

Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России, 24 сентября дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.

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