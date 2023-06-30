«Локомотив» объявил об уходе трех футболистов

У всех троих игроков истекли контракты с «Локомотивом» и они покидают клуб в статусе свободного агента.

«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит футболистов за время, проведённое в составе “железнодорожников”, за вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении клуба.

Смольников стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. 34-летний защитник провел за клуб девять матчей и не отличился результативными действиями.

Живоглядов выступал за «Локомотив» с 2019 года. 29-летний защитник провел за команду 94 матча и записал на свой счет десять результативных передач. Футболист помог «железнодорожникам» выиграть Суперкубок (2019) и Кубок России (2021).