«Локомотив» объявил об уходе трех футболистов
Московский «Локомотив» покидают защитники Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов, а также гвинейский нападающий Франсуа Камано. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Московский «Локомотив» покидают защитники Игорь Смольников и Дмитрий Живоглядов, а также гвинейский нападающий Франсуа Камано. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
У всех троих игроков истекли контракты с «Локомотивом» и они покидают клуб в статусе свободного агента.
«Футбольный клуб “Локомотив” благодарит футболистов за время, проведённое в составе “железнодорожников”, за вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении клуба.
Смольников стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. 34-летний защитник провел за клуб девять матчей и не отличился результативными действиями.
Живоглядов выступал за «Локомотив» с 2019 года. 29-летний защитник провел за команду 94 матча и записал на свой счет десять результативных передач. Футболист помог «железнодорожникам» выиграть Суперкубок (2019) и Кубок России (2021).
Камано перешел в «Локомотив» в 2020 году из «Бордо». За три сезона в клубе 27-летний гвинеец провел 91 матч, в которых забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. В составе «Локомотива» Камано стал обладателем Кубка России (2021).