«Зенит» и «Фламенго» прекратили переговоры по Венделу
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго» в это трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.
Cрыв переговоров «Зенита» и «Фламенго» подтвердил футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы 25-летнего бразильца.
«Вендел точно не перейдет во “Фламенго”. Клуб не удовлетворил требования “Зенита”. Переговоры завершены. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», — сказал Рибейро.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» сделал второе предложение «Зениту» по поводу трансфера Вендела. Бразильский клуб предлагал 16,8 млн евро за 80% прав на полузащитника.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.