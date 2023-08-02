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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» и «Фламенго» прекратили переговоры по Венделу

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго» в это трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Cрыв переговоров «Зенита» и «Фламенго» подтвердил футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы 25-летнего бразильца.

«Вендел точно не перейдет во “Фламенго”. Клуб не удовлетворил требования “Зенита”. Переговоры завершены. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», — сказал Рибейро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» сделал второе предложение «Зениту» по поводу трансфера Вендела. Бразильский клуб предлагал 16,8 млн евро за 80% прав на полузащитника.

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила 20 млн евро. Бразилец провел за питерцев 88 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач. В составе «Зенита» Вендел стал трехкратным чемпионом России.

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