«Зенит» и «Фламенго» прекратили переговоры по Венделу

«Вендел точно не перейдет во “Фламенго”. Клуб не удовлетворил требования “Зенита”. Переговоры завершены. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть другие варианты для продолжения карьеры игрока, из Европы», — сказал Рибейро.