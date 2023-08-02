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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» хочет вернуть в команду Сердара Азмуна

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может вернуться в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Зенит
Байер
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Источник: AP 2023

По информации источника, российский клуб вышел на «Байер» с предложением о переходе 28-летнего иранского нападающего. Клуб из Леверкузена хочет получить за Азмуна около 10 млн евро.

Сообщается, что Азмуном помимо «Зенита» также интересуются и другие команды, но ни одна из них не готова заплатить за нападающего требуемую сумму.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Иранец провел за питерский клуб 104 матча, в которых забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. Зимой 2022 года у Азмуна истекал контракт с «Зенитом» и российский клуб продал его в «Байер» за 2,5 млн евро. В Германии футболист провел 44 матча, в которых отметился лишь пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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