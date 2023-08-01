«Зенит» объявил о переходе своего игрока в «Оренбург»
Защитник петербургского клуба Арсен Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды.
Защитник петербургского клуба Арсен Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды.
Футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Клубы достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт петербургской команды.
«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — написала пресс-служба «Зенита».
23-летний Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата», из которого перешел в екатеринбургский «Урал». За «Зенит» футболист выступал с января 2022 года. За петербуржцев защитник провел 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России.
Адамов — внук Хайдара Алханова, который долгие годы был вице-президентом «Терека» (впоследствии «Ахмата»).