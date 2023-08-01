«Зенит» объявил о переходе своего игрока в «Оренбург»

Футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Клубы достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт петербургской команды.

23-летний Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата», из которого перешел в екатеринбургский «Урал». За «Зенит» футболист выступал с января 2022 года. За петербуржцев защитник провел 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России.