Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Тре Пенне
Футбол. Еврокубки
20:30
Панатинаикос
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Неман
Футбол. Еврокубки
20:30
Зимбру
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Струга
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о переходе своего игрока в «Оренбург»

Защитник петербургского клуба Арсен Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды.

Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fczenit

Футболист «Зенита» Арсен Адамов продолжит сезон в «Оренбурге». Клубы достигли соглашения о переходе защитника на правах аренды до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт петербургской команды.

«Сине-бело-голубые желают Арсену Адамову удачи и успешного продолжения сезона!» — написала пресс-служба «Зенита».

23-летний Арсен Адамов является воспитанником «Ахмата», из которого перешел в екатеринбургский «Урал». За «Зенит» футболист выступал с января 2022 года. За петербуржцев защитник провел 21 игру и отметился двумя результативными передачами. В составе сине-бело-голубых футболист стал двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка России.

Адамов — внук Хайдара Алханова, который долгие годы был вице-президентом «Терека» (впоследствии «Ахмата»).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матче
Названы три города-претендента на проведение финала ЧМ-2026
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь