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19:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий Лебеденко: Думают, что Кадыров бил футболистов, а от него исходила поддержка

Нападающий Игорь Лебеденко, который выступал за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012-го по 2017 год, ответил на несколько вопросов о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий, в интервью «Матч ТВ» отметил, что Кадыров является позитивным человеком и что от него всегда исходила поддержка футболистам.

— Как часто бывали в резиденции Рамзана Кадырова?

— Во время моей игры за команду мы были только один или два раза. Ребята до этого были и в другой резиденции.

Сейчас, наверное, у главы республики прибавилось дел, но раньше он стабильно встречался один‑два раза в год с командой. Или в резиденции, или в отеле. Даже на тренировку приезжал, играл в футбол с нами.

— Как он вам на поле?

— Нормально, задатки есть (смеется).

— Какое сложилось впечатление по общению с Кадыровым?

— Позитивный человек. Все почему‑то думают, что Рамзан Ахматович бил всех футболистов, а он никогда не приходил с каким‑то негативом, даже когда команда плохо играла и шла внизу таблицы. От него всегда исходили улыбка, поддержка. Кадыров регулярно подчеркивал, что всегда будет стоять стеной за команду и всегда ее поддержит. Никогда не было ничего в духе: «Если вы не выиграете, я вам устрою».

— Руслан Аджинджал вспоминал в интервью нам, как Кадыров решил выплатить команде премиальные после проигранного матча, но при достойной игре. У вас бывало такое?

— Вот прямо такого не было. Но раньше он бывал почти на всех домашних матчах и часто заходил в раздевалку после побед над «Спартаком», например, — сказал Лебеденко.

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