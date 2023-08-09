Массимо Каррера будет руководить сборной мира в матче памяти о футболисте Цымбаларе

Каррера подтвердил «Спорт-Экспрессу», что приедет в Россию и примет участие в ретро-матче между легендами красно-белых и сборной мира.

«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал итальянец.

В 2016 году Массимо Каррера возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в Москве он был главным тренером АЕКа и «Бари».

Команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990−2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.