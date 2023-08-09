Массимо Каррера будет руководить сборной мира в матче памяти о футболисте Цымбаларе
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера будет главным тренером сборной мира в матче памяти о футболисте красно-белых Илье Цымбаларе.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера будет главным тренером сборной мира в матче памяти о футболисте красно-белых Илье Цымбаларе.
Каррера подтвердил «Спорт-Экспрессу», что приедет в Россию и примет участие в ретро-матче между легендами красно-белых и сборной мира.
«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал итальянец.
В 2016 году Массимо Каррера возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в Москве он был главным тренером АЕКа и «Бари».
Команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990−2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.
Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Вместе со «Спартаком» он шесть раз выиграл чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач.