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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Массимо Каррера будет руководить сборной мира в матче памяти о футболисте Цымбаларе

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера будет главным тренером сборной мира в матче памяти о футболисте красно-белых Илье Цымбаларе.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Каррера подтвердил «Спорт-Экспрессу», что приедет в Россию и примет участие в ретро-матче между легендами красно-белых и сборной мира.

«Да, РФС пригласил меня, я приеду», — сказал итальянец.

В 2016 году Массимо Каррера возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в Москве он был главным тренером АЕКа и «Бари».

Команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990−2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. Вместе со «Спартаком» он шесть раз выиграл чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач.

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