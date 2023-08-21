ЦСКА объявил о скором подписании форварда сборной Чили

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-30738633&hd=2&autoplay=1&id=456249973" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард мексиканского «Леона» и сборной Чили Виктор Давила уже прилетел в Москву и сразу примерил футболку армейцев.

«Виктор Давила в Москве! В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба (“Леон”), после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА», — сообщила пресс-служба армейцев.

В прошлом сезоне Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.