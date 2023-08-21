ЦСКА объявил о скором подписании форварда сборной Чили
Виктор Давила уже прилетел в Москву.
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Виктор Давила уже прилетел в Москву.
Форвард мексиканского «Леона» и сборной Чили Виктор Давила уже прилетел в Москву и сразу примерил футболку армейцев.
«Виктор Давила в Москве! В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба (“Леон”), после чего Виктор подпишет соглашение с ПФК ЦСКА», — сообщила пресс-служба армейцев.
В прошлом сезоне Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
Также Давила играл за чилийский клуб «Уачипато», а также такие мексиканские клубы как «Некакса» и «Пачука».