Аргентинец из «Оренбурга» заявил о желании попасть в сборную России

Ранее сообщалось, что Мансилья, а также его одноклубники и соотечественники Лукас Вера и Матиас Перес намерены получить российское гражданство.

«Думаю, что причины получения гражданства те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — сказал Мансилья.

Мансилья перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Расинга». В составе оренбургского клуба 26-летний вингер провел 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. В активе Мансильи 12 матчей за молодежную сборную Аргентины, но за главную национальную команду он так и не был заигран.