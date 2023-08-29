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14:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Аргентинец из «Оренбурга» заявил о желании попасть в сборную России

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил свое желание получить паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Мансилья, а также его одноклубники и соотечественники Лукас Вера и Матиас Перес намерены получить российское гражданство.

«Думаю, что причины получения гражданства те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — сказал Мансилья.

Мансилья перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Расинга». В составе оренбургского клуба 26-летний вингер провел 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. В активе Мансильи 12 матчей за молодежную сборную Аргентины, но за главную национальную команду он так и не был заигран.

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