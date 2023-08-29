Аргентинец из «Оренбурга» заявил о желании попасть в сборную России
Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил свое желание получить паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.
Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья объяснил свое желание получить паспорт гражданина России. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мансилья, а также его одноклубники и соотечественники Лукас Вера и Матиас Перес намерены получить российское гражданство.
«Думаю, что причины получения гражданства те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — сказал Мансилья.
Мансилья перешел в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Расинга». В составе оренбургского клуба 26-летний вингер провел 30 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. В активе Мансильи 12 матчей за молодежную сборную Аргентины, но за главную национальную команду он так и не был заигран.