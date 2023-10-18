Андрей Аршавин: от покера в ворота «Ливерпуля» до должности в «Зените»

Детство и юность

Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года в Ленинграде. Интерес к футболу мальчику привил отец, в прошлом футболист. Он водил сына на матчи своей любительской команды. Андрей увлекался не только футболом, но и шашками, у него был юношеский разряд по этому виду спорта.

Когда Андрею было семь лет, его отдали в футбольную академию «Зенита», тогда она называлась «Смена». Его первыми тренерами были Виктор Виноградов и Сергей Гордеев. К тому времени футбол занимал важную часть жизни Аршавина.

За взрослую команду «Смены» Андрей начал играть в 16 лет, а через два года футболист уже выступал за дубль «Зенита» — «Зенит-2». В 19 лет Аршавин дебютировал в основном составе сине-бело-голубых. 2 августа 2000 года главный тренер команды Юрий Морозов выпустил его на замену вместо Андрея Кобелева в гостевом матче Кубка Интертото против английского клуба «Брэдфорд Сити». «Зенит» одержал победу в этой встрече со счетом 3:0.

Клубная карьера

Карьера в «Зените»

Первый гол в составе команды из Санкт-Петербурга Аршавин забил 14 апреля 2001 года во время выездного матча с воронежским «Факелом». По итогам сезона Андрей с «Зенитом» завоевал бронзовые медали и вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Суммарно почти 10 лет Аршавин вместе с другим воспитанником Юрия Морозова Александром Кержаковым образовывал «золотую связку» в команде. На двоих они провели в составе «Зенита» 744 матча, в которых забили 241 мяч и отдали 205 голевых передач, набрав в сумме 446 очков по системе «гол + пас». Для мирового футбола эти цифры, возможно, не самые впечатляющие, а вот для российского чемпионата они уникальны.

Андрей Аршавин был универсальным футболистом, он играл на позиции правого полузащитника, атакующего полузащитника, затем начал играть роль второго нападающего. В 2002 году игрока приглашали в московский «Спартак», однако узнав, что главный тренер Олег Романцев видит его исключительно на позиции правого полузащитника, Аршавин закончил переговоры.

В 22 года Андрей оформил свой первый хет-трик в карьере. Ему удалось сделать это в игре против раменского «Сатурна». В этом же году Аршавин отдал десять голевых передач в чемпионате России, после чего за футболистом закрепилась репутация одного из лучших ассистентов российского чемпионата.

По итогам сезона 2004 Аршавин стал лучшим ассистентом чемпионата России. Он отдал 16 голевых передач и разделил это достижение с Дмитрием Лоськовым из московского «Локомотива». Несмотря на то, что в 2006 году «Зенит» стал в чемпионате лишь четвертым, Аршавин провел сезон на высоком уровне и по его итогам был признан футболистом года сразу по трем версиям: РФС, изданий «Спорт-Экспресс» и «Футбол».

«Золотая связка» распалась в 2006 году, когда Кержаков перешел в испанскую «Севилью», позже они еще сыграют вместе. Спустя год Аршавин заиграл с Павлом Погребняком. И сине-бело-голубые впервые за 23 года стали чемпионами России, а Андрей снова стал лучшим ассистентом и вошел в число лучших бомбардиров чемпионата.

Пик карьеры в «Зените» пришелся на 2008 год. Аршавин с командой завоевал Кубок УЕФА обыграв в финале шотландский «Рейнджерс», футболиста признали лучшим игроком этого матча.

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После этого Андрей в составе сине-бело-голубых обыграл «Манчестер Юнайтед» и взял Суперкубок УЕФА.

После удачного выступления в Кубке УЕФА и на Евро-2008 Аршавин вошел в число претендентов на «Золотой мяч» по версии журнала France Football и занял по итогам голосования 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. Игра Аршавина привлекла к нему внимание ведущих топ-клубов Европы.

Игра за «Арсенал»

Зимой 2009 года Андрей подписал контракт с лондонским «Арсеналом», он был рассчитан на рсок до 2012 года. 21 февраля 2009 года Андрей Аршавин дебютировал в составе «канониров» в домашнем матче против «Сандерленда», который закончился со счетом 0:0. Через месяц Аршавин забил первый гол за «Арсенал» — на 65-й минуте матча Английской Премьер-лиги с «Блэкберном».

В апреле 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче против «Ливерпуля». Футболист стал первым, кому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года. По итогам месяца Аршавина признали лучшим игроком АПЛ. До Аршавина такого результата добился только Андрей Канчельскис в апреле 1996 года.

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Летом того же года Андрей забил свой первый мяч в рамках Лиги чемпионов. А осенью оформил три голевых передачи и помог команде одержать победу над голландским АЗ со счетом 4:1 в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

Следующий сезон футболист начал уверенно, выходя в основном составе, однако к середине, после возвращения в строй «канониров» ряда игроков, Андрей все чаще начинал матчи со скамейки запасных. Аршавин провел за лондонский клуб более 140 матчей, забил 31 гол и сделал 46 результативных передач.

В 2012 году, в зимнее трансферное окно Аршавина отдали в аренду в «Зенит» до конца сезона 2011/12. После этого он вернулся в «Арсенал», а летом 2013 года Аршавин стал свободным агентом, клуб не стал заключать с ним новый контракт.

«Кубань» и «Кайрат»

27 июня 2013 года было официально объявлено о трансфере 32-летнего игрока в «Зенит», соглашение было рассчитано на два года. По истечении этого срока сине-бело-голубые не продлили контракт, и Аршавин отправился играть за «Кубань», но уже через полгода расторг контракт по обоюдному решению.

Последние годы в профессиональной карьере Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» из Казахстана. 18 марта 2016 года он подписал контракт с клубом по схеме «1+1». В лиге ниже уровнем нападающий вернул себе статус звезды, за два года выиграл три трофея и трижды становился серебряным призером чемпионата. Отыграв два года, 37-летний Аршавин в 2018 году официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Карьера в сборной России

В 20 лет Аршавин впервые попал в заявку сборной России, на товарищеский матч против команды Белоруссии, который проходил в рамках подготовки к ЧМ-2002. Аршавин фигурировал в списке кандидатов, но в итоговую заявку на турнир его не включили. В течение следующих двух лет он сыграл только два матча за национальную команду, в одном из которых открыл счет своим голам за сборную. В 2003 году спортсмен выступал за молодежную сборную России, он сыграл пять матчей за команду и забил один гол.

После Евро-2004 нападающего «Зенита» постоянно вызывали в сборную, и Аршавин закрепился в ее основе. В 2005 и 2006 году Андрей стал лучшим бомбардиром сборной, был капитаном команды в 2006 и 2007 году.

Первым крупным турниром, в котором Андрей Аршавин принял участие в составе национальной команды, стал чемпионат Европы 2008 года. Футболист сыграл на турнире всего в трех матчах из-за дисквалификации. В игре против Швеции Аршавина признали лучшим игроком матча. В четвертьфинальной игре против сборной Нидерландов Андрей поучаствовал во всех трех голах команды, и его снова признали лучшим игроком матча.

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Но в полуфинале турнира сборная России уступила более сильным испанцам. По итогам чемпионата национальная команда завоевала бронзовые медали, а Аршавин попал в символическую сборную Евро-2008. Также его признали лучшим игроком сборной России на чемпионате Европы.

На Евро-2012 года Аршавин ехал с капитанской повязкой. Но сборная не смогла выйти из группы неожиданно проиграв в решающем матче грекам со счетом 0:1.

После того, как главным тренером команды стал Фабио Капелло, Аршавин перестал получать приглашения в сборную. 15 августа 2012 года Андрей Аршавин последний раз сыграл в составе сборной России: противником россиян в той встрече был Кот-д’Ивуар.

Чем занимается сейчас

В 2018 году Аршавин стал комментатором и футбольным экспертом на канале «Матч ТВ».

21 февраля 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита» Аршавин успешно прошел экзамен на получение тренерской лицензии категории C.

2 августа 2020 года бывший полузащитник получил должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». В январе 2022 года стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).

В 2022 году на фоне отстранения сборной России от международных соревнований заявил, что никто не знает, как пережить эти времена, поскольку с такой ситуацией российский футбол сталкивается впервые.

Два года назад Аршавин дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну и рассказал о работе спортивным директором в футбольном клубе «Зенит».

Аршавин сыграл за команду «Зенита» в ретро-матче посвященном 15-летию бронзы сборной России на Евро-2008 и победы «Зенита» в Кубке УЕФА. На матче присутствовали более 15 тысяч болельщиков.

Андрей Аршавин активно высказывается о Российской Премьер-лиге и ее игроках, дает комментарии СМИ о прошедших матчах. Недавно он высказался о московском дерби: Спартак — ЦСКА.