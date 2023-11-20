Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словения
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Финляндия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Родина
11
Футбол. Сборные
19:30
Россия
Куба
80
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Химки
14
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Баринов вернулся к тренировкам в общей группе «Локо»

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии капитана команды и ведущего игрока сборной России Дмитрия Баринова.

Локомотив
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Баринов получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Спартака». По медицинским причинам капитан «Локомотива» пропустил ноябрьский сбор национальной команды.

«Дмитрий Баринов тренируется в общей группе», — приводит слова Калюжного «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Кубы.

27-летний Баринов выступает за сборную России с 2019 года. На его счету 18 матчей за национальную команду. В сентябрьском товарищеском матче против сборной Катара и в октябрьском товарищеском матче против сборной Камеруна Баринов выводил сборную с капитанской повязкой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболки Месси с чемпионата мира в Катаре выставят на аукцион за GBP8 млн
Травмы футболистов в год ЧМ-2022 обошлись клубам в $767 млн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь