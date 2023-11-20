Баринов вернулся к тренировкам в общей группе «Локо»

27-летний Баринов выступает за сборную России с 2019 года. На его счету 18 матчей за национальную команду. В сентябрьском товарищеском матче против сборной Катара и в октябрьском товарищеском матче против сборной Камеруна Баринов выводил сборную с капитанской повязкой.