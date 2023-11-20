Баринов вернулся к тренировкам в общей группе «Локо»
Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии капитана команды и ведущего игрока сборной России Дмитрия Баринова.
Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии капитана команды и ведущего игрока сборной России Дмитрия Баринова.
Баринов получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата России против «Спартака». По медицинским причинам капитан «Локомотива» пропустил ноябрьский сбор национальной команды.
«Дмитрий Баринов тренируется в общей группе», — приводит слова Калюжного «Спорт-Экспресс».
Сегодня, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Кубы.
27-летний Баринов выступает за сборную России с 2019 года. На его счету 18 матчей за национальную команду. В сентябрьском товарищеском матче против сборной Катара и в октябрьском товарищеском матче против сборной Камеруна Баринов выводил сборную с капитанской повязкой.