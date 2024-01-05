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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо: мой друг Нино счастлив, что перешел в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переход Нино в клуб из Санкт-Петербурга.

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Источник: ФК "Зенит"

26-летний бразильский защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2027/28, до этого он выступал за «Флуминенсе».

«Мы общались с Нино накануне его перехода в “Зенит”. Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что “Зенит” по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.

Ранее «Зенит» объявил о переходе 17-летнего нападающего Педро. Он является воспитанником «Коринтианса» и одним из самых талантливых бразильских игроков.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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