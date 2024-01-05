Клаудиньо: мой друг Нино счастлив, что перешел в «Зенит»

26-летний бразильский защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2027/28, до этого он выступал за «Флуминенсе».

«Мы общались с Нино накануне его перехода в “Зенит”. Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что “Зенит” по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.