Клаудиньо: мой друг Нино счастлив, что перешел в «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переход Нино в клуб из Санкт-Петербурга.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал переход Нино в клуб из Санкт-Петербурга.
26-летний бразильский защитник подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2027/28, до этого он выступал за «Флуминенсе».
«Мы общались с Нино накануне его перехода в “Зенит”. Я рассказал о городе и клубе. Конечно, он сделал правильный выбор, что приедет в Россию. Нино с нетерпением ждет, когда увидит наш стадион и поддержку болельщиков, он знает, что “Зенит” по-настоящему большой клуб. Мой друг счастлив», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.
Ранее «Зенит» объявил о переходе 17-летнего нападающего Педро. Он является воспитанником «Коринтианса» и одним из самых талантливых бразильских игроков.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.