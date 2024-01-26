Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
27.01
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
27.01
Аталанта
Удинезе
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Уткин: Прокуратура Нидерландов предложила Промесу 9-летний контракт

Василий Уткин в шутку предложил «Спартаку» выпускать Квинси Промеса в каждом матче на 90 минут, чтобы у него не было ассоциаций со скамьей подсудимых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов требует лишить свободы игрока московского «Спартака» Квинси Промеса сроком на 9 лет за контрабанду кокаина.

«У “Спартака” появились известные проблемы со скамейкой. Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации», — сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.

Также футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, до этого нидерландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В чемпионатах России Квинси сыграл за «Спартак» 192 матча, забил 94 мяча. В сезоне-2023/24 в активе Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах РПЛ.

 Что убило браки Бузовой и Булановой? Несчастные семьи спортсменов...
Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь