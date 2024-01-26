Уткин: Прокуратура Нидерландов предложила Промесу 9-летний контракт

«У “Спартака” появились известные проблемы со скамейкой. Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.



В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации», — сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.