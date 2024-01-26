Уткин: Прокуратура Нидерландов предложила Промесу 9-летний контракт
Василий Уткин в шутку предложил «Спартаку» выпускать Квинси Промеса в каждом матче на 90 минут, чтобы у него не было ассоциаций со скамьей подсудимых.
Василий Уткин в шутку предложил «Спартаку» выпускать Квинси Промеса в каждом матче на 90 минут, чтобы у него не было ассоциаций со скамьей подсудимых.
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов требует лишить свободы игрока московского «Спартака» Квинси Промеса сроком на 9 лет за контрабанду кокаина.
«У “Спартака” появились известные проблемы со скамейкой. Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.
В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт. Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации», — сказал Уткин в видео на своем YouTube-канале.
Также футболист «Спартака» обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года.
Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, до этого нидерландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В чемпионатах России Квинси сыграл за «Спартак» 192 матча, забил 94 мяча. В сезоне-2023/24 в активе Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах РПЛ.