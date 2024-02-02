«Спартак» в закрытом товарищеском матче обыграл «Торпедо»
Матч прошел в ОАЭ, где оба клуба проводят зимние сборы.
Матч прошел в ОАЭ, где оба клуба проводят зимние сборы.
2 февраля состоялся товарищеский матч между московскими «Спартаком» и «Торпедо». Команды играли в закрытом режиме на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ).
Пресс-служба «Спартака» не сообщала, кто отличился в этой игре, однако, по информации телеграм-канала «Дай ударитЬ», в составе красно-белых мячи забивали Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес, который стал автором победного гола. У «Торпедо» забили Йорди Рейна и Александр Орехов.
Для «Спартака» этот матч стал первым на зимних тренировочных сборах. В скором времени москвичи примут участие в Зимнем кубке РПЛ.
После 18 туров сезона-2023/24 «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. 2 марта, в первом туре чемпионата России после зимней паузы, красно-белым предстоит гостевой матч с «Зенитом». «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.