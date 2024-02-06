Суд обязал Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату

Также в 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по версии следствия, принадлежали Промесу. Помимо этого, нападающий красно-белых якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому Промес заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности». По данным прокуратуры, Промес и Уортел входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист «Спартака» был одним из лидеров группировки. Прокуратура предоставила записи телефонных разговоров, в которых футболист говорит о вложении 75 тысяч евро в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ. 24 января 2024 года прошли слушания по делу о контрабанде кокаина, в ходе которых прокуратура запросила Промесу девять лет тюремного заключения. Суд вынесет приговор по этому делу 14 февраля.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После чего выступал за «Севилью» и «Аякс». В московский клуб нидерландец вернулся в 2021 году. В общей сложности в чемпионатах России Промес провел 192 матча, забил 94 мяча. В сезоне-2023/24 в его активе 8 мячей и отдал 8 результативных передач. После 18 туров «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему «Краснодару».