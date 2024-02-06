Суд обязал Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату
14 февраля амстердамский суд вынесет решение по еще одному уголовному делу, в котором фигурирует Квинси Промес.
14 февраля амстердамский суд вынесет решение по еще одному уголовному делу, в котором фигурирует Квинси Промес.
Суд Амстердама обязал нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату. В июле 2023 года суд Амстердама приговорил футболиста «Спартака» к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и обязал выплатить компенсацию пострадавшему. Промес подал апелляцию, которая не была удовлетворена.
Сумма, которую футболист должен будет выплатить двоюродному брату, будет определена позднее. Сам пострадавший и его адвокат требуют от Промеса более 100 тысяч евро.
Инцидент произошел летом 2020 года Промес ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья.