Адвокат: пока Промес в России, он может не платить брату

Суд установил, что в июле 2020 года Промес во время семейной ссоры ударил своего двоюродного брата ножом. В июне 2023 года на нападающий «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и выплате пострадавшему компенсации в размере семи тысяч евро. Сторона футболиста подала апелляцию, которая накануне была отклонена.

«Это решение суда никак не коснется его профессиональной деятельности. Думаю, что на практике это будет неисполнимо, пока он будет в России играть в футбол и получать приличные деньги. Механизма, чтобы служба судебных приставов взыскала с него какой-то процент от зарплаты, не существует. Пока он живёт в России, повлиять на него никак нельзя. Промес может просто не платить», — сказал Гусев.

На следующей неделе суд Амстердама должен вынести приговор по делу Промеса об участии в контрабанде крупной партии наркотиков. Нападающему «Спартака» грозит до девяти лет тюрьмы.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В этом сезоне 32-летний нападающий провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до конца этого сезона.