Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Рома
Кальяри
40
Футбол. Зарубежный
5.02
Райо Вальекано
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
5.02
Брентфорд
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
9.02
Боруссия Д
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Салернитана
Эмполи
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Адвокат: пока Промес в России, он может не платить брату

Адвокат Владимир Гусев прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама, обязавшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату за удар ножом. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Суд установил, что в июле 2020 года Промес во время семейной ссоры ударил своего двоюродного брата ножом. В июне 2023 года на нападающий «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и выплате пострадавшему компенсации в размере семи тысяч евро. Сторона футболиста подала апелляцию, которая накануне была отклонена.

«Это решение суда никак не коснется его профессиональной деятельности. Думаю, что на практике это будет неисполнимо, пока он будет в России играть в футбол и получать приличные деньги. Механизма, чтобы служба судебных приставов взыскала с него какой-то процент от зарплаты, не существует. Пока он живёт в России, повлиять на него никак нельзя. Промес может просто не платить», — сказал Гусев.

На следующей неделе суд Амстердама должен вынести приговор по делу Промеса об участии в контрабанде крупной партии наркотиков. Нападающему «Спартака» грозит до девяти лет тюрьмы.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В этом сезоне 32-летний нападающий провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до конца этого сезона.

В январе Промес отправился со «Спартаком» на зимние сборы в Дубай, несмотря на риск экстрадиции в Нидерланды.

 Египет назначил тренером лучшего бомбардира сборной вместо...
«Байер» обыграл «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь