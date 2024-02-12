Глушаков о «Ростове»: Форму набрал, дальше будет какой-то другой путь

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня. Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.



Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень “Ростова” и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки. Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — сказал Денис Глушаков в интервью для пресс-службы клуба из Ростова-на-Дону.