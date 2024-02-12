Глушаков о «Ростове»: Форму набрал, дальше будет какой-то другой путь
37-летний полузащитник Денис Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».
37-летний полузащитник Денис Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».
Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков поддерживал форму на сборах «Ростова» в ОАЭ. Футболист подвел итоги работы, проведенной в течение месяца вместе с командой Валерия Карпина.
«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня. Все прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Многих ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.
Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень “Ростова” и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки. Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — сказал Денис Глушаков в интервью для пресс-службы клуба из Ростова-на-Дону.
Последним местом работы Глушакова был выступающий во Второй лиге костромской «Спартак». До этого, осенью 2023 года, он выступал за клуб Медиалиги «БроукБойз».
На протяжении профессиональной карьеры Денис Глушаков выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки». Он провел 57 матчей в футболке сборной России, в которых забил 5 мячей.