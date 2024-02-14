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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» прокомментировали приговор по делу Промеса

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал приговор по делу нападающего Квинси Промеса. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня днем суд Амстердама признал 32-летнего футболиста виновным в деле о контрабанде кокаина и заочно приговорил к шести годам тюремного заключения. Сам Промес не присутствовал на заседании суда. В данный момент он находится в расположении «Спартака» на тренировочных сборах в ОАЭ.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — сказал Зеленов.

В 2020 году полиция перехватила в порту Антверпена две партии кокаина из Бразилии общим весом 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу, который активно промышлял контрабандой наркотиков. После прослушивания телефонных разговоров выяснилось, что футболист «Спартака» вложил в операцию по транспортировке кокаина в Европу 200 тыс. евро, рассчитывая выручить с дальнейшей продажи около шести миллионов евро.

Прошлым летом Промес был приговорен судом Амстердама к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейного спора. Таким образом, общий тюремный срок футболиста в Нидерландах составляет семь с половиной лет.

В феврале 2021 года Промес покинул амстердамский «Аякс» и вернулся в московский «Спартак». В этом сезоне он провел за красно-белых 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Контракт Промеса с российским клубом действует до конца нынешнего сезона.

 В «Спартаке» прокомментировали приговор по делу Промеса
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