Жена Карпина: Детям тяжело понять, что папы чаще нет, чем он есть

«Вчера Саша, засыпая, спросила: “Мама, когда папа уже не будет уходить? На работу, на футбол?” Так жалко их стало.



С разъездами клуба, со сборами сборной папы чаще нет, чем он есть. Детям тяжело это понять», — написала Дарья в одной из соцсетей, выложив фото дочери с Валерием.

Ранее Дарья Карпина сообщила, что уезжает в Эстонию с детьми без мужа.

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.