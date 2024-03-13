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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Карпина: Детям тяжело понять, что папы чаще нет, чем он есть

Жена главного тренера сборной России и клуба «Ростов» Валерия Карпина Дарья рассказала, что детям тяжело дается отсутствие отца дома.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Вчера Саша, засыпая, спросила: “Мама, когда папа уже не будет уходить? На работу, на футбол?” Так жалко их стало.

С разъездами клуба, со сборами сборной папы чаще нет, чем он есть. Детям тяжело это понять», — написала Дарья в одной из соцсетей, выложив фото дочери с Валерием.

Ранее Дарья Карпина сообщила, что уезжает в Эстонию с детьми без мужа.

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.

Контракт Карпина со сборной России истекает в августе 2024 года, а с «Ростовом» у тренера действует соглашение до 2026 года.

 «Ювентус» квалифицировался на клубный чемпионат мира
Жена Карпина: Детям тяжело понять, что папы чаще нет, чем он есть
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