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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Ивич — лучший в истории «Краснодара» по очкам в среднем за матч в РПЛ

13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Opta Sports, Владимир Ивич является лучшим тренером в истории «Краснодара» по среднему набору очков за матч в Российской Премьер-Лиге. Под руководством серба «быки» набирали в среднем по 1,9 очка за игру.

Также у Ивича второй процент побед в истории клуба (52%). По количеству набранных очков за время работы Ивич уступил только «Зениту» и «Локомотиву», а по числу поражений делит первое место в лиге.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После 20 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит» — 40 очков.

Футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. Ранее наставниками «быков» были такие специалисты, как Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, тренерский дуэт Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов и Владимир Волчек.

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