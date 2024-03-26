Мусаев рассказал, почему ушел из «Краснодара» в первый раз
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему ушел из команды после первого периода работы.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему ушел из команды после первого периода работы.
Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021 года он был главным тренером команды. Под его руководством «быки» дважды выиграли бронзовые медали РПЛ и дебютировали на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Я готов был остаться в структуре клуба, во второй команде, это в принципе было для меня интересно, потому что я всегда получал удовольствие, работая с молодыми футболистами. Это эмоции, это чистый футбол, они хорошо работают, я готов был рассмотреть предложение и остаться. Но по внутренним моментам, по развитию, как должна комплектоваться команда, были нюансы, в которых мы не сошлись. А Сергею Николаевичу уже было особо не до футбола в тот момент, там были тяжелые времена у него, и я поэтому принял решение не оставаться», — сказал Мусаев в выпуске «Коммент. Шоу».
Последние два года Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе», который привел к серебряным медалям национального чемпионата. 1 февраля после разгромного поражения от «Карабаха» (1:7) в четвертьфинале Кубка Азербайджана он подал в отставку по собственному желанию.
13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. А уже 14 марта клуб назначил Мусаева на пост главного тренера, его контракт рассчитан до конца сезона.