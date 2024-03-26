Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Мусаев рассказал, почему ушел из «Краснодара» в первый раз

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему ушел из команды после первого периода работы.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021 года он был главным тренером команды. Под его руководством «быки» дважды выиграли бронзовые медали РПЛ и дебютировали на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я готов был остаться в структуре клуба, во второй команде, это в принципе было для меня интересно, потому что я всегда получал удовольствие, работая с молодыми футболистами. Это эмоции, это чистый футбол, они хорошо работают, я готов был рассмотреть предложение и остаться. Но по внутренним моментам, по развитию, как должна комплектоваться команда, были нюансы, в которых мы не сошлись. А Сергею Николаевичу уже было особо не до футбола в тот момент, там были тяжелые времена у него, и я поэтому принял решение не оставаться», — сказал Мусаев в выпуске «Коммент. Шоу».

Последние два года Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе», который привел к серебряным медалям национального чемпионата. 1 февраля после разгромного поражения от «Карабаха» (1:7) в четвертьфинале Кубка Азербайджана он подал в отставку по собственному желанию.

13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. А уже 14 марта клуб назначил Мусаева на пост главного тренера, его контракт рассчитан до конца сезона.

 Винисиус впервые наденет капитанскую повязку в сборной Бразилии
Тим Цзю получит рекордный гонорар, если победит в следующем бою
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь