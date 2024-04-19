Сергей Семак назвал главную проблему российского судейства

21 апреля «Зенит» примет «Оренбург» в матче 25‑го тура Российской Премьер-лиги. Игру обслужит бригада рефери во главе с Владиславом Безбородовым, представляющим Санкт-Петербург.

«С Безбородовым мы пересекались на поле много раз, я считаю его квалифицированным арбитром. Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», — приводит слова Семака пресс‑служба «Зенита».

Также Сергей Семак прокомментировал тот факт, что на матче «Зенита» будут работать судьи из Санкт-Петербурга. Помимо Безбородова, один из лайнсменов Дмитрий Ермаков и резервный рефери Иван Абросимов также представляют город на Неве.

«Мне было непонятно, почему питерские арбитры не могут судить питерские команды и так далее по территориальному признаку. На мой взгляд, это неверно», — добавил Семак.

В 2021 году занимавший на тот момент пост главы департамента судейства РФС Виктор Кашшаи впервые предложил отменить так называемый географический принцип, запрещающий назначать на игры команд из регионов, которые они представляют.

После 23 проведенных матчей в Российской Премьер-лиге «Зенит» лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Краснодар» и на девять — занимающее третье место московское «Динамо».