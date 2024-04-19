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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

«Манчестер Сити» и «Челси» следят за нападающим московского «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли.

Локомотив
Манчестер Сити
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 19-летний футболист находится на карандаше у многих топ-клубов Европы, в том числе и у английских. Прямой трансфер на данный момент невозможен из-за экономических санкций, введенных Великобританией против России, поэтому клубы могут задействовать свои партнерские команды. Там Пиняев мог бы играть на правах аренды до того момента, пока не станет возможен его переход в АПЛ.

Сообщается, что интерес к игроку сборной России также проявляют «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Манчестер Юнайтед», в который футболист несколько раз приезжал на стажировку.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. За «железнодорожников» он провел 43 матча, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Также в активе Пиняева шесть матчей и один гол за сборную России. Он является самым молодым дебютантом (18 лет 15 дней) и самым молодым автором гола (18 лет 144 дня) в истории национальной команды.

Ранее сообщалось, что Пиняев вошел в список претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы. В промежуточном рейтинге из ста игроков он занял 78-е место.

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