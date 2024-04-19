«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым

По информации источника, 19-летний футболист находится на карандаше у многих топ-клубов Европы, в том числе и у английских. Прямой трансфер на данный момент невозможен из-за экономических санкций, введенных Великобританией против России, поэтому клубы могут задействовать свои партнерские команды. Там Пиняев мог бы играть на правах аренды до того момента, пока не станет возможен его переход в АПЛ.

Сообщается, что интерес к игроку сборной России также проявляют «Наполи», дортмундская «Боруссия», «Байер» и «Манчестер Юнайтед», в который футболист несколько раз приезжал на стажировку.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. За «железнодорожников» он провел 43 матча, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач. Также в активе Пиняева шесть матчей и один гол за сборную России. Он является самым молодым дебютантом (18 лет 15 дней) и самым молодым автором гола (18 лет 144 дня) в истории национальной команды.