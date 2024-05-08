Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

Футбольный клуб «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер обратились с предложением к болельщикам воронежского клуба.

Зенит
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

6 мая в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» и «Факел» сыграли вничью — 1:1. Воронежский клуб ушел от поражения в самой концовке матча — на 12-й добавленной минуте Евгений Марков уверенно реализовал пенальти.

После матча болельщики «Факела» получили официальное приглашение от петербургского клуба. Письмо, подписанное в том числе председателем правления ПАО «Газпром», официальный фан-клуб «Факела» опубликовал в телеграм-канале.

«Благодарим футбольный клуб “Зенит” за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках Российской Премьер-Лиги», — написали представители фан-клуба «Факела» в ответ на приглашение «Зенита».

Во время матча болельщики «Факела» кричали с трибун: «Зенит» — позор российского футбола". Капитан воронежского клуба Ираклий Квеквескири и главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча прокомментировали подобное поведение фанатов.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая на одно очко московское «Динамо» и «Краснодар». «Факел» находится на 14-м месте в двух очках от зоны вылета. 13-е и 14-е места по итогам РПЛ сезона попадают в зону стыковых матчей. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь