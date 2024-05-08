«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

6 мая в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» и «Факел» сыграли вничью — 1:1. Воронежский клуб ушел от поражения в самой концовке матча — на 12-й добавленной минуте Евгений Марков уверенно реализовал пенальти.

После матча болельщики «Факела» получили официальное приглашение от петербургского клуба. Письмо, подписанное в том числе председателем правления ПАО «Газпром», официальный фан-клуб «Факела» опубликовал в телеграм-канале.

«Благодарим футбольный клуб “Зенит” за приглашение и с радостью его принимаем. В следующем сезоне обязательно постараемся вновь посетить ваш прекрасный город для экскурсии в Лахта-Центр и очной встречи в рамках Российской Премьер-Лиги», — написали представители фан-клуба «Факела» в ответ на приглашение «Зенита».

Во время матча болельщики «Факела» кричали с трибун: «Зенит» — позор российского футбола". Капитан воронежского клуба Ираклий Квеквескири и главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча прокомментировали подобное поведение фанатов.