«Факел» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

«Главный тренер воронежцев Черевченко выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Болельщики “Факела” массово скандировали оскорбительное выражение “Зенит” — “позор российского футбола” — штраф клубу 30 тысяч рублей. Семак первый раз за сезон вышел за пределы технической зоны, штраф 10 тысяч рублей. Также оператор клубного ТВ “Зенита” вышел на поле раньше положенного — штраф 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e506a3e2c9fc0f05&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241342" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан воронежского клуба Ираклий Квеквескири и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча прокомментировали поведение фанатов.

Позднее «Зенит» пригласил болельщиков «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург. Письмо, подписанное в том числе председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, опубликовал в телеграм-канале официальный фан-клуб «Факела».