Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

«Факел» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Воронежский «Факел» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ (1:1), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Главный тренер воронежцев Черевченко выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Болельщики “Факела” массово скандировали оскорбительное выражение “Зенит” — “позор российского футбола” — штраф клубу 30 тысяч рублей. Семак первый раз за сезон вышел за пределы технической зоны, штраф 10 тысяч рублей. Также оператор клубного ТВ “Зенита” вышел на поле раньше положенного — штраф 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан воронежского клуба Ираклий Квеквескири и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча прокомментировали поведение фанатов.

Позднее «Зенит» пригласил болельщиков «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург. Письмо, подписанное в том числе председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, опубликовал в телеграм-канале официальный фан-клуб «Факела».

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на одно очко московское «Динамо» и «Краснодар». «Факел» занимает 14-е место с 28 очками. Команды занявшие по итогам сезона 13-е и 14-е места попадают в зону стыковых матчей. Им предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь