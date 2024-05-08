«Факел» оштрафован за кричалки болельщиков в адрес «Зенита»
Воронежский «Факел» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ (1:1), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Воронежский «Факел» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита» в матче 27-го тура РПЛ (1:1), сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Главный тренер воронежцев Черевченко выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Болельщики “Факела” массово скандировали оскорбительное выражение “Зенит” — “позор российского футбола” — штраф клубу 30 тысяч рублей. Семак первый раз за сезон вышел за пределы технической зоны, штраф 10 тысяч рублей. Также оператор клубного ТВ “Зенита” вышел на поле раньше положенного — штраф 20 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Капитан воронежского клуба Ираклий Квеквескири и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после матча прокомментировали поведение фанатов.
Позднее «Зенит» пригласил болельщиков «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург. Письмо, подписанное в том числе председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, опубликовал в телеграм-канале официальный фан-клуб «Факела».
В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая на одно очко московское «Динамо» и «Краснодар». «Факел» занимает 14-е место с 28 очками. Команды занявшие по итогам сезона 13-е и 14-е места попадают в зону стыковых матчей. Им предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.