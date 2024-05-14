«Зенит» повысит зарплату Сергею Семаку

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия “Зенита”. Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды “Зенита”», — приводит слова председателя совета директоров клуба Елены Илюхиной пресс-служба «Зенита» на официальной странице в VK.

Действующее трудовое соглашение Семака с клубом рассчитано до июня 2025 года. В конце апреля стало известно, что «Зенит» продлит контракт с главным тренером до лета 2030 года.

Позднее Семак прокомментировал достигнутую договоренность о продолжении работы в клубе.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга пять раз стал чемпионом России и выиграл Кубок России, а также четыре раза завоевал Суперкубок страны.

За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. На первом месте идет московское «Динамо» с 53 очками. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», в активе команды Мурада Мусаева 50 баллов.