Орлов: Никто из претендентов не достоин чемпионства в РПЛ

— Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну, а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное как получится.



— Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле. Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну, а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».