Орлов: Никто из претендентов не достоин чемпионства в РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ.
— Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну, а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное как получится.
— Кто по игре достойнее чемпионства?
— Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле. Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну, а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
Перед заключительным туром РПЛ, который пройдет 25 мая, московское «Динамо» располагается на первой строчке в турнирной таблице с 56 очками. Второе место занимает «Зенит», отставая от команды Марцела Лички на два балла, на третьей строчке идет «Краснодар», набрав 53 очка. Все три команды сохраняют шансы на чемпионство.