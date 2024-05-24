«Уже в Париже, устал круассаны есть». Сафонов — об интересе «ПСЖ»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов иронично ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов иронично ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».
Жена футболиста Марина Кондратюк выложила в соцсетях видео, где они в шутливой форме отреагировали на информацию об интересе со стороны парижского клуба.
«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — сказал Сафонов.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Краснодар» уже несколько недель ведут переговоры по трансферу Сафонова. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 20 млн евро без учета бонусов.
Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.