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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уже в Париже, устал круассаны есть». Сафонов — об интересе «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов иронично ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

Краснодар
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Жена футболиста Марина Кондратюк выложила в соцсетях видео, где они в шутливой форме отреагировали на информацию об интересе со стороны парижского клуба.

«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Краснодар» уже несколько недель ведут переговоры по трансферу Сафонова. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 20 млн евро без учета бонусов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

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