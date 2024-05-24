«Уже в Париже, устал круассаны есть». Сафонов — об интересе «ПСЖ»

Жена футболиста Марина Кондратюк выложила в соцсетях видео, где они в шутливой форме отреагировали на информацию об интересе со стороны парижского клуба.

«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Краснодар» уже несколько недель ведут переговоры по трансферу Сафонова. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 20 млн евро без учета бонусов.