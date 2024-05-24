Хесус Медина рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение — в Кубке России против от «Балтики» (0:1).

«Он отличный специалист. Если тебе доверяют тренировать “Спартак” — главный клуб в России, значит, ты хорош. У Слишковича чудесные отношения вообще со всеми в команде. При нем все снова почувствовали себя одной командой, он создал хорошую атмосферу.



У него прикольные тренировки. Например, играли в футбол пешком или на других позициях — я был центральным защитником, например. Это помогло избавиться от плохих мыслей, раскрепостило. Когда ты проигрываешь — тебя все бесит, все не нравится. А вот такие тренировки сработали, появилось больше счастливых моментов. Плюс Слишкович хороший мотиватор, он общался персонально со всеми — это все очень помогло», — сказал Медина.