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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Хесус Медина рассказал об изменениях в «Спартаке» при Слишковиче

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина в интервью «Чемпионату» поделился впечатлениями от работы с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством красно-белые провели девять матчей, в которых одержали пять побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение — в Кубке России против от «Балтики» (0:1).

«Он отличный специалист. Если тебе доверяют тренировать “Спартак” — главный клуб в России, значит, ты хорош. У Слишковича чудесные отношения вообще со всеми в команде. При нем все снова почувствовали себя одной командой, он создал хорошую атмосферу.

У него прикольные тренировки. Например, играли в футбол пешком или на других позициях — я был центральным защитником, например. Это помогло избавиться от плохих мыслей, раскрепостило. Когда ты проигрываешь — тебя все бесит, все не нравится. А вот такие тренировки сработали, появилось больше счастливых моментов. Плюс Слишкович хороший мотиватор, он общался персонально со всеми — это все очень помогло», — сказал Медина.

В следующем сезоне «Спартак» возглавил серб Деян Станкович, который до этого работал главным тренером в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

Медина перешел в «Спартак» летом 2023 года из ЦСКА. В этом сезоне 27-летний парагваец провел за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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