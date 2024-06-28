Футбольный клуб «Химки» возглавил испанский тренер

Как сообщается на официальном сайте подмосковной команды, испанец Франк Артига назначен новым главным тренером вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба «Химки». По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с Артигой заключен по схеме «2+1».

47-летний Артига более 10 лет работал с юношескими и молодежными командами «Барселоны». В Испании Артига приводил своих подопечных к двенадцати чемпионским титулам. Под руководством Артиги «Родина» заняла пятое место в минувшем сезоне Первой лиги.