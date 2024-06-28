Футбольный клуб «Химки» возглавил испанский тренер
Ранее Франк Артига работал в московской «Родине», выступающей в Первой лиге.
Ранее Франк Артига работал в московской «Родине», выступающей в Первой лиге.
Как сообщается на официальном сайте подмосковной команды, испанец Франк Артига назначен новым главным тренером вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба «Химки». По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с Артигой заключен по схеме «2+1».
47-летний Артига более 10 лет работал с юношескими и молодежными командами «Барселоны». В Испании Артига приводил своих подопечных к двенадцати чемпионским титулам. Под руководством Артиги «Родина» заняла пятое место в минувшем сезоне Первой лиги.
Ранее главным тренером футбольного клуба «Химки» был Андрей Талалаев, который работал с командой с августа 2023 года и вывел команду в РПЛ, завершив сезон-2023/24 на первом месте в турнирной таблице Первой лиги. 20 июня «Химки» объявили об уходе Талалаева с поста главного тренера клуба.