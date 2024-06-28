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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов объяснил, почему Козлов предпочел «Зениту» «Краснодар»

19-летний воспитанник петербургском клуба недавно подписал контракт с «Краснодаром».

Зенит
Краснодар
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Краснодар"

Владислав Радимов высказался о переходе Данилы Козлова в «Краснодар».

— Действительно хочется, чтобы он когда‑нибудь вернулся в «Зенит», но вернулся таким мастером, чтобы пришел и играл он и еще 10 футболистов. А здесь была вероятность того, что во многих матчах ему придется оставаться на скамейке. Поэтому он и выбрал игровое время, молодец в этом плане. Он усилит группу атаки «Краснодара», — сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов.

19-летний атакующий полузащитник перешел в «Краснодар» из «Балтики». Калининградский клуб приобрел талантливого молодого полузащитника из «Зенита-2» в январе 2024 года. В минувшем сезоне на счету Козлова 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

26 июня «Зенит» представил четырех новичков команды: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Козлова и Юрия Горшкова, а также полузащитника Максима Глушенкова.

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