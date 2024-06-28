Радимов объяснил, почему Козлов предпочел «Зениту» «Краснодар»

— Действительно хочется, чтобы он когда‑нибудь вернулся в «Зенит», но вернулся таким мастером, чтобы пришел и играл он и еще 10 футболистов. А здесь была вероятность того, что во многих матчах ему придется оставаться на скамейке. Поэтому он и выбрал игровое время, молодец в этом плане. Он усилит группу атаки «Краснодара», — сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов.