СМИ: «Брест» хочет арендовать у «Зенита» Вильсона Изидора

Как сообщает ведущее французское спортивное издание L'Équipe, нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может перейти во французский «Брест» на правах аренды. В настоящий момент идут переговоры о размере зарплаты игрока и сроках аренды.

Ранее появилась информация, что 23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором.

Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» в сентябре 2023 года. За сине-бело-голубых француз провел 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Ранее экс-нападающий молодежной сборной Франции выступал за «Ренн», «Монако» и «Лаваль».