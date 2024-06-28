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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Брест» хочет арендовать у «Зенита» Вильсона Изидора

Французский футбольный клуб, который осенью дебютирует в Лиге чемпионов, уже ведет переговоры.

Зенит
БрестПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ведущее французское спортивное издание L'Équipe, нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может перейти во французский «Брест» на правах аренды. В настоящий момент идут переговоры о размере зарплаты игрока и сроках аренды.

Ранее появилась информация, что 23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Отмечалось, что сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором.

Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» в сентябре 2023 года. За сине-бело-голубых француз провел 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Ранее экс-нападающий молодежной сборной Франции выступал за «Ренн», «Монако» и «Лаваль».

«Брест» по итогам минувшего сезона Лиги 1 занял третье место и квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов.

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