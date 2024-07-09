«Химки» заключат двухлетний контракт с игроком «Оренбурга»

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас [Вера] прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в “Химках”. Личный контракт сам еще не подписан, юристы работают.



Мы говорим о сроке контракта “2+1”, пока что так планируем», — приводит слова генерального директора «Химок» Николая Оленева ТАСС.

27-летний Лукас Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Уракана» в 2022 году. Также полузащитник выступал за «Ланус» и «Олл Бойз». В составе «Оренбурга» аргентинец провел 60 матчей, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.