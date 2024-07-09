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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Химки» заключат двухлетний контракт с игроком «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Химки», контракт будет рассчитан на два года.

Химки
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас [Вера] прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в “Химках”. Личный контракт сам еще не подписан, юристы работают.

Мы говорим о сроке контракта “2+1”, пока что так планируем», — приводит слова генерального директора «Химок» Николая Оленева ТАСС.

27-летний Лукас Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Уракана» в 2022 году. Также полузащитник выступал за «Ланус» и «Олл Бойз». В составе «Оренбурга» аргентинец провел 60 матчей, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.

Ранее «Химки» возглавил испанский специалист Франк Артига. По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт с Артигой заключен по схеме «2+1». До назначения Артиги «Химки» возглавлял Андрей Талалаев. Под его руководством в минувшем сезоне подмосковный клуб занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и спустя год вернулся в РПЛ.

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