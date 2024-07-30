Новиков отреагировал на сообщения, что может возглавить «Пари НН»

«Информация о том, что я могу возглавить “Пари НН”, не соответствует действительности. Два тура только сыграли, какая там отставка.



Отношения с Удальцовым? У меня со всеми хорошие отношения, но это не значит, что я буду где-то работать. С “Пари НН” у меня никаких контактов не было. У меня есть контракт с “Нефтехимиком”, я работаю», — приводит слова Новикова Sport 24.