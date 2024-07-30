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14:26 (мск), источник: Спорт Mail

Новиков отреагировал на сообщения, что может возглавить «Пари НН»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» в случае увольнения Саши Илича.

Пари Нижний Новгород
Источник: https://vk.com/fcparinn

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Новиков входит в шорт-лист кандидатов на возможную замену Иличу, так как у него хорошие отношения со спортивным директором клуба Удальцовым.

Также Карпов подтвердил, что «Пари НН» покинул старший помощник Илича Величко Капланович.

«Информация о том, что я могу возглавить “Пари НН”, не соответствует действительности. Два тура только сыграли, какая там отставка.

Отношения с Удальцовым? У меня со всеми хорошие отношения, но это не значит, что я буду где-то работать. С “Пари НН” у меня никаких контактов не было. У меня есть контракт с “Нефтехимиком”, я работаю», — приводит слова Новикова Sport 24.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем Илича в команде после двух поражений на старте сезона.

Саша Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года после отставки Сергея Юрана. Контракт 46-летнего сербского специалиста с нижегородским клубом действует до конца июня 2025 года.

В следующем туре РПЛ «Пари НН» сыграет на выезде против «Динамо» из Махачкалы 4 августа. До этого команда проведет гостевой матч в Кубке России с грозненским «Ахматом», который состоится 31 июля.


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