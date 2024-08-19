Угальде высказался о словах про переход в «Спартак» ради денег

Напомним, в начале июля Морсинк заявил, что переход Угальде в «Спартак» был экономическим шагом и отметил, что трансфер в московский клуб дал шанс изменить жизнь футболиста и его семьи. Позднее агент заявил, что его слова исказили.
— Видели слова своего агента о том, что вы приехали играть за «Спартак» за деньги? Можете их объяснить?
— Я люблю играть в футбол и стараюсь отдавать себя по максимуму. Понятно, что в жизни есть и другие важные вещи, но я игрок «Спартака». Я счастлив в этом клубе и выполняю все, что от меня зависит.
— То есть вы приехали сюда не из‑за денег?
— «Спартак» — это очень большой клуб с большой историей. Если бы не актуальная ситуация, мы могли бы играть в Лиге чемпионов и еврокубках, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».
22-летний Угальде забил четыре гола за пять матчей в РПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона после Максима Глушенкова из «Зенита», у которого семь мячей.
Манфред Угальде перешел в «Спартак» минувшей зимой из нидерландского «Твенте» за 13 млн евро.
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками.