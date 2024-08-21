Александр Мостовой: Давно предлагал взять Глушенкова в «Спартак»

«У нас быстро всех возвышают и всех понижают. Это касается многих сфер, не говоря уже про футбол. Я всегда выступаю за то, что если человек играет здорово, как в данном случае Максим Глушенков, который и забивает, и отдает результативные передачи, то почему бы о нем не говорить хорошо. Меня всегда возмущает и бесит то, что человек забил один-два мяча и о нем сразу же рассказывают, что он уже чуть ли не легенда. Глушенков свою похвалу заслужил. А чтобы не считать, что его переоценивают, приведу пример. Ребята, я вам еще несколько лет назад говорил, когда он еще играл в “Крылья Советов”, — посмотрите на паренька, я хотел, чтобы он пришел в “Спартак”, — приводит слова Мостового РИА Новости.