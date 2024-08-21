Александр Мостовой: Давно предлагал взять Глушенкова в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что еще несколько лет назад советовал взять в столичный клуб футболиста Максима Глушенкова, но его слова были проигнорированы людьми, принимающими ключевые решения.
«У нас быстро всех возвышают и всех понижают. Это касается многих сфер, не говоря уже про футбол. Я всегда выступаю за то, что если человек играет здорово, как в данном случае Максим Глушенков, который и забивает, и отдает результативные передачи, то почему бы о нем не говорить хорошо. Меня всегда возмущает и бесит то, что человек забил один-два мяча и о нем сразу же рассказывают, что он уже чуть ли не легенда. Глушенков свою похвалу заслужил. А чтобы не считать, что его переоценивают, приведу пример. Ребята, я вам еще несколько лет назад говорил, когда он еще играл в “Крылья Советов”, — посмотрите на паренька, я хотел, чтобы он пришел в “Спартак”, — приводит слова Мостового РИА Новости.
«Но никто ведь меня не слушал, у нас ведь Мостового особенно не слушают. У нас ведь слушают псевдоэкспертов, их фамилии я называть не буду. И когда Максим ударно начал забивать в “Зените”, я сказал — сравните его и Клаудиньо. Разница между ними в чем: Клаудиньо порой по 10 касаний делает, да, это хорошо, но нужно ведь быстро играть и забивать. А Глушенков и забивает, и отдает, КПД у него ведь другой. Клаудиньо — тоже сильный футболист, но разница между ними в том, что Глушенков врывается в зоны, убегает и забивает. А бразильцу для того, чтобы забить, надо еще подойти на более близкую дистанцию», — добавил Александр Мостовой.
25-летний Глушенков в межсезонье перешел в «Зенит» из московского «Локомотива». Ранее Максим выступал за самарские «Крылья Советов». Перед этим выступал за «Спартак», самарский клуб дважды арендовал его у красно-белых — весной 2020 года и в сезоне-2021/22, а летом 2022 года «Крылья Советов» выкупили футболиста.
Максим Глушенков получил перелом правой руки в выездном матче пятого тура против «Химок». Футболист перенес операцию и выбыл из строя на неопределенный срок.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков, на одно очко опережая «Динамо» и «Локомотив». «Спартак» с 10 очками занимает четвертое место.
24 августа в рамках шестого тура Премьер-лиги команда Сергея Семака дома проведет встречу с принципиальным соперником — московским «Спартаком».