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Александр Соболев провел первую тренировку с «Зенитом»

Новичок «Зенита» Александр Соболев приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Ранее Соболев рассказал, когда впервые задумался об уходе из московского «Спартака».

Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. По информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» будет выступать под седьмым номером. Также сегодня стала известна зарплата Соболева в клубе из Санкт-Петербурга.

Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за €4,5 млн. За четыре года 27-летний форвард провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.