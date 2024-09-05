Александр Соболев провел первую тренировку с «Зенитом»

Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» 30 августа. По информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €10 млн евро. Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три сезона и предусматривает возможность продления еще на один сезон. В новом клубе экс-игрок «Спартака» будет выступать под седьмым номером. Также сегодня стала известна зарплата Соболева в клубе из Санкт-Петербурга.