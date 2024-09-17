Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

— Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке», нет тонуса. Он до последнего не знал, перейдет ли он. Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».