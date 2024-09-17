Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

Напомним, Соболев провел 60 минут в мачте с 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) и не отметился результативными действиями.
— Соболев выглядит тяжеловато. Понятно, что из‑за простоя, который был в «Спартаке», нет тонуса. Он до последнего не знал, перейдет ли он. Ему нужно какое‑то время, чтобы прийти в себя, адаптироваться к игрокам, «Зениту», тренерам и так далее, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Ранее Аршавин заявил, что болельщики сине-бело-голубых не примут Соболева.
Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Трудовое соглашение футболиста рассчитано на три года с опцией продления еще на сезон.
В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет против «Краснодара».