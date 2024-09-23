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Аршавин объяснил, как Соболеву завоевать доверие фанатов «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нужно сделать Александру Соболеву, чтобы его приняли фанаты сине-бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Ранее Аршавин заявил, что болельщики «Зенита» вряд ли примут Соболева.

— Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?


— В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры — все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.

— Как оцените два первых матча Соболева за «Зенит»?


— Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?


— Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь (смеется). Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим, — приводит слова Аршавина Sport24.

Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

27-летний нападающий сыграл за «Зенит» в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с «Краснодаром».


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