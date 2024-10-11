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Экс-игрок «Спартака» рассказал, как отказал «Челси»

Воспитанник красно-белых Павел Яковлев объяснил, почему отказался от перехода в лондонский клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Яковлев на YouTube-канале «Коммент. Шоу» рассказал, что отказался от перехода в лондонский «Челси».

«В начале моего профессиональной карьеры в “Спартаке” я провел хорошую половину сезона. Пошли слухи, что меня хочет “Челси”. Агент сказал, что это реально. Приняли решение, что здесь, в России, классно. Сейчас думаю, что надо было уезжать», — сказал Яковлев.

33-летний футболист выступает за медиаклуб «Broke Boys» с 2024 года. В профессиональной карьере Яковлев играл в «Спартаке», самарских «Крыльях Советов», воронежском «Факеле», «Мордовии», «Анжи», а также в казахстанских клубах «Кызыл-Жар» и «Елимай».

В составе московского «Спартака» Павел Яковлев дважды становился серебряным призером чемпионата России.

После 11 туров «Спартак», набрав 19 очков, занимает шестое место в таблице Российской Премьер-лиги. Лидируют’Краснодар’и московский «Локомотив», имея в активе по 27 баллов. На третьем месте с отставанием в один балл идет петербургский «Зенит».

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Премьер-лига: таблица и календарь