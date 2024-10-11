Экс-игрок «Спартака» рассказал, как отказал «Челси»

«В начале моего профессиональной карьеры в “Спартаке” я провел хорошую половину сезона. Пошли слухи, что меня хочет “Челси”. Агент сказал, что это реально. Приняли решение, что здесь, в России, классно. Сейчас думаю, что надо было уезжать», — сказал Яковлев.