Максим Глушенков: Не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.