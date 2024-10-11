Максим Глушенков: Не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов

«Перейду ли в “Спартак” за пять миллионов? Нет. Да хоть 50 — не пойду!» —сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Права на Глушенкова принадлежали «Спартаку» с 2019 по 2022 год. За взрослую команду Максим провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями, большую часть этого периода Глушенков провел в аренде в «Крыльях Советов» и «Химках».
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.
В августе Глушенков получил перелом запястья, из-за которого пропустил более месяца, а в октябре выбыл на 4 недели из-за травмы задней поверхности бедра. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 16 миллионов евро.
После 11 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. 18 октября команда Сергея Семака на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном».