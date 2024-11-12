Гурцкая: Слишкович — ошибка «Оренбурга», команда почти обречена

«Это был показатель того, что “Оренбург” ошибся с тренером. Этот тренер хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой, как “Спартак”. Он хочет отойти назад и ловить на контратаках. Но это очень легковесная команда, какая-то пушинка. Ее “Динамо” Махачкала просто избила. Они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы махачкалинское “Динамо” имело такое преимущество. Они на каждом участке поля были сильнее.



Этот “Оренбург” — как команда Медиалиги. Они выходят делать шоу. А люди выходят очки брать. Если “Оренбург” быстро не признает, что Слишкович — их ошибка, то через пять туров команда будет обречена. Слишкович — самая очевидная отставка. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает, это изначально неправильно. У него нет истории и биографии», — сказал Гурцкая.