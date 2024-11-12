Дзюба раскрыл реальную причину ухода из «Зенита»

«Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно — за € 2 млн сижу в запасе и, как Саня Ерохин, либо кубковый боец, либо на пять-семь минут в добавленное время. То есть у меня был осознанный выбор: или я продаюсь за деньги, или иду своим путем — играть в футбол.



Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат. И, заметь, я же ничего против “Зенита” не говорю. Хоть раз что-то сказал? Единственное: что “Зенит” из Санкт-Петербурга превратился в Рио-де-Жанейро. Я соврал? Нет. Россияне же вообще там не солируют, они по праздникам играют», — сказал Дзюба.