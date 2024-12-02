Второй раз в истории РПЛ три лидера проиграли дома в одном туре

«Зенит» дома уступил «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» был разгромлен «Спартаком» (0:3), а «Локомотив» проиграл «Химкам» (1:3).
Это второй подобный случай в истории чемпионатов России, когда три лидера одновременно проиграли дома. Первый произошел в 10-м туре сезона-2021/22, когда «Зенит» на своем поле уступил «Сочи» (1:2), московское «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (0:1), а «Локомотив» — «Ростову» (1:2).
Примечательно, что в этот раз «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» пропустили по три мяча, при этом во всех трех случаях первый гол был пропущен на 17-й минуте.
«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ и опережает «Краснодар» на один балл. «Локомотив» опустился на четвертое место, уступив третью строчку «Спартаку» по дополнительным показателям.
В 18-м туре «Зенит» дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет в субботу, 7 декабря. На следующий день между собой сыграют «Краснодар» и «Локомотив».