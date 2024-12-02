Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй раз в истории РПЛ три лидера проиграли дома в одном туре

В 17-м туре РПЛ произошла редкая ситуация: все три лидера чемпионата синхронно потерпели поражения на своем поле. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» дома уступил «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» был разгромлен «Спартаком» (0:3), а «Локомотив» проиграл «Химкам» (1:3).

Это второй подобный случай в истории чемпионатов России, когда три лидера одновременно проиграли дома. Первый произошел в 10-м туре сезона-2021/22, когда «Зенит» на своем поле уступил «Сочи» (1:2), московское «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (0:1), а «Локомотив» — «Ростову» (1:2).

Примечательно, что в этот раз «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» пропустили по три мяча, при этом во всех трех случаях первый гол был пропущен на 17-й минуте.

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ и опережает «Краснодар» на один балл. «Локомотив» опустился на четвертое место, уступив третью строчку «Спартаку» по дополнительным показателям.

В 18-м туре «Зенит» дома сыграет с тольяттинским «Акроном». Матч пройдет в субботу, 7 декабря. На следующий день между собой сыграют «Краснодар» и «Локомотив».

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
Химки
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь